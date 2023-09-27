В МИД ФРГ назвали неприемлемым чествование эсэсовца в парламенте Канады

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Посол ФРГ не знала, что в парламенте Канады присутствовал член СС, случившееся является неприемлемым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД ФРГ.

"Этот инцидент в канадском парламенте неприемлем, о чем ясно заявило и правительство Канады", – сказал он.

Отмечается, что посол Германии вместе с коллегами из стран G7 участвовала в мероприятии, находясь на трибуне канадского парламента. О присутствии Ярослава Хунки ни ей, ни другим участникам мероприятия заранее не сообщили. Присутствовавшие не знали, что он был членом СС.

Между тем правительство ФРГ уточнило, что посол присутствовала на чествовании украинского эсэсовца, но она не определила, что значит "воюющий с Красной армией", пишет РИА Новости.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский обрушился с критикой на решение Оттавы пригласить в парламент страны нациста. Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки. Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя.

Песков в контексте инцидента с нацистом в парламенте Канады назвал отношение Оттавы к памяти о событиях Второй мировой войны "возмутительно неряшливым".

Позже Рота сообщил, что уходит в отставку из-за скандала с приглашением в парламент ветерана СС. Он добавил, что 27 сентября официально покинет свой пост.

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