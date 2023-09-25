Спикер Палаты общин парламента Канады извинился за приглашение нациста

Фото: ТАСС/AP/Sean Kilpatrick

Спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота принес извинения за то, что пригласил в парламент Канады во время выступления украинского президента Владимира Зеленского украинского нациста, который ранее служил в дивизии СС "Галиция". Об этом сообщает ТАСС.

"Впоследствии я получил дополнительную информацию, из-за чего я теперь сожалею о своем решении", – заявил он.

Рота отметил, что ни члены парламента, ни украинская делегация не знали о том, кого он пригласил. Он заявил, что берет на себя полную ответственность за случившееся и подчеркнул, что приносит глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира.

Ранее агентство Associated Press (AP) опубликовало фотографии с выступления Зеленского в парламенте Канады. Одна из фотографий была подписана так: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Под аплодисменты зала Рота представил 98-летнего националиста как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны.

1-я украинская дивизия ранее носила название дивизии СС "Галиция" и была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В 1945 была выведена из состава войск СС и переименована в 1-ю украинскую дивизию. Ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США в мае 1945 года.

Зеленский был с визитом в Канаде 21–22 сентября. Он выступал с обращением к канадскому парламенту, а также подписал соглашение, которое призвано укрепить дальнейшие экономические связи между Канадой и Украиной.

По итогам визита Зеленского, Трюдо анонсировал новый пакет помощи Киеву. Канада передаст Украине 35 БПЛА и боеприпасы, а также поможет с обслуживанием Leopard 2 и обучением украинских летчиков на F-16.