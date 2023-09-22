Канада передаст Киеву 35 БПЛА и боеприпасы, а также поможет с обслуживанием Leopard 2

Фото: depositphotos/selensergen

Канада объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новые передачи Киеву на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы также направим Украине 35 БПЛА, оснащенных камерами высокого разрешения, и предоставим техническую поддержку, а также легкую технику и боеприпасы", – заявил он.

Он добавил, что Канада поможет Киеву в обучении пилотов на истребителях F-16, а также окажет помощь в обслуживании танков Leopard 2.

Ранее президент США Джо Байден после встречи с Зеленским сообщил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине. В него войдут ПВО, снаряды, артиллерия и противотанковые орудия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен впоследствии уточнил, что новый пакет военной помощи США Киеву оценивается в 128 миллионов долларов. По его словам, вооружение еще на 197 миллионов будет выделено в рамках ранее согласованных пакетов.

США выделят Украине военную помощь на 128 млн долларов