Байден после встречи с Зеленским заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине

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Президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, в него войдут ПВО, снаряды, артиллерия и противотанковые орудия. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения", – заявил Байден по результатам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Лидер США отметил, что Вашингтон расширяет поставки ПВО Киеву. По его словам, новый пакет военной помощи будет включать в себя батарею ПВО Hawk, аналогичные системы будут поставляться ежемесячно в течение зимы.

Кроме того, Байден заявил, что танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Байден решил не передавать Киеву тактические ракеты ATACMS. Помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что президент может рассмотреть этот вопрос позже.

До этого группа американских конгрессменов выступила против выделения 24 миллиардов на помощь Украине, пока не будет ясно, как были потрачены переданные ранее средства и к каким целям стремится Вашингтон.

Байден вновь попросит у конгресса США дополнительную помощь Киеву