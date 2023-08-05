09:27Политика
Французский политик заявил, что в США резко упало число поддерживающих Украину граждан
Фото: depositphotos/erik3804
Французский политик Флориан Филиппо заявил, что среди граждан США резко упала поддержка финансирования Украины и отправки ей вооружения, передает RT.
Он пояснил, что в одном из опросов CNN 55% американцев высказались против любой дополнительной помощи Киеву.
В связи с этим Филиппо задался вопросом, собираются ли США "избавиться от своей марионетки".
Ранее политик США Марджори Тейлор Грин заявила, что американская сторона в связи с поддержкой Украины показывает всему миру свою крайнюю недалекость и полное отсутствие разума.
По ее словам, властям Штатов следует тратить деньги американских налогоплательщиков на нужды граждан, а не на помощь другому государству.
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