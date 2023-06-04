04 июня, 19:30Политика
В Белом доме заявили, что не устанавливают сроков переговоров по Украине
Фото: depositphotos/tupungato
Сейчас США не устанавливают сроков переговоров по урегулированию на Украине, они будут зависеть от хода боевых действий. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.
"Я не буду устанавливать какого-то расписания, поскольку война – вещь непредсказуемая. Происходящее на поле боя будет иметь значительное влияние на происходящее за столом переговоров. Но я скажу, как говорил и президент Украины Владимир Зеленский, в конце концов это закончится посредством дипломатии", – ответил на соответствующей вопрос Салливан.
Он заявил, что Вашингтон верит в фундаментальный принцип суверенитета и территориальной целостности. По его словам, положение должно лежать в основе справедливого мира.
Ранее в офисе Зеленского заявил, что у Киева пока недостаточно оружия для успешного наступления. Там подчеркнули, что для успешного контрнаступления нужно достаточное количество оружия, включая артиллерию, бронемашины и танки.
Кроме того, киевские власти остались недовольны давлением ЕС на Россию, назвав его недостаточным.
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