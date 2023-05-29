Командующий Сухопутными войсками Украины заявил о скором наступлении

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Украинские силы скоро перейдут в наступление, сообщил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, слова которого приводит РИА Новости.

В своих соцсетях он рассказал, как ему удалось встретиться с командирами, возглавляющими подразделения на лиманском направлении.

"Совместно обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте. Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", – рассказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский сомневается и не решается приступить к контрнаступлению.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что российская армия значительно превосходит украинскую численностью и имеет в распоряжении хорошую технику, отметило издание Asia Times. Согласно самому оптимистичному предсказанию, ВСУ могут рассчитывать на скромные успехи, однако за это придется дорого заплатить.

До этого сообщалось, что уставшие от сражений Вооруженные силы Украины стремятся оперативно восстановить свои ряды перед контрнаступлением. Однако даже с полученным западным вооружением ВСУ не хватает людей, которые могли бы стать ключевым фактором в наступательных действиях.

