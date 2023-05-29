Экс-советник Кучмы рассказал о гражданской войне на Украине из-за массовой мобилизации

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На Украине происходит скрытая гражданская война, причиной которой стала массовая мобилизация в стране. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, мужское население на Украине заперли в "концлагере", а также не дают возможности сделать свободный выбор. Соскин заявил, что подобная ситуация в стране происходит при пособничестве президента США Джо Байдена и лидеров Евросоюза.

Ранее украинский военнопленный Александр Ляшенко рассказал об упадке боевого духа ВСУ из-за больших потерь украинской армии. По его словам, подтверждением этих потерь является жесткая мобилизация по всей Украине.

До этого активист подполья из Николаева заявил, что в его городе в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора.