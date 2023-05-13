Украинский военнопленный рассказал об упадке боевого духа среди солдат ВСУ

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Боевой дух украинских солдат сильно упал по сравнению с прошлым годом из-за больших потерь ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова украинского военнопленного Александра Ляшенко.

Он рассказал, что его мобилизовали из города Смела Черкасской области. За время своей службы он наблюдал изменения в настроениях его сослуживцев.

По словам Ляшенко, подтверждением больших потерь ВСУ является жесткая мобилизация по всей Украине.

"То есть если бы было все так хорошо, как нам рассказывают по телевизору, то так бы не гребли всех подряд", – отметил он.

Военнопленный сообщил, что в подразделении, в котором он служил, любой обычный солдат знал как минимум о пяти убитых, не считая раненых. В плен Ляшенко попал на донецком направлении.

В феврале украинский президент Владимир Зеленский заявил, что боевой дух на Украине ослаб. По его словам, люди проявляют слабость и в некоторых городах ведут себя так, как будто "они все на отдыхе".

Ранее командир десантной роты ВС РФ с позывным Ястреб рассказал, что бойцы ВСУ благодаря слаженным действиям штурмовых групп российских войск часто не выдерживают натиска и бросают позиции.

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