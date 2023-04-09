Российский десантник рассказал о сдаче бойцов ВСУ в плен

Фото: ТАСС/АР/Kostiantyn Liberov

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря слаженным действиям штурмовых групп российских войск часто не выдерживают натиска и бросают позиции. Об этом во время вручения госнаград российским военным рассказал командир десантной роты Вооруженных сил (ВС) России с позывным Ястреб.

Военнослужащий пояснил, что его рота специализировалась на проведении штурмов опорных пунктов украинских войск. Часто военные сталкивались с тем, как ВСУ просто бросали позиции или сдавались в плен.

"Противник подготовлен, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции либо сдается", – приводит его слова газета "Известия".

В ходе церемонии в зоне проведения спецоперации российских бойцов наградили орденами Мужествами, знаками отличия "Георгиевский крест" IV степени, медалями "За Отвагу" и "За спасение погибавших".

До этого украинский военнопленный сообщил, что солдаты ВСУ сдаются в Артемовске из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки. Военные неоднократно запрашивали поддержку, однако так ее и не получили. В связи с этим они и приняли решение о сдаче в плен, так как больше не могли продолжать вести бой.



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