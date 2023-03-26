ВС РФ пресекли переброску резервов ВСУ на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" предотвратили переброс резервов ВСУ на купянском направлении и не дали провести ротацию украинским подразделениям на передовой. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Группировка войск "Запад" не допустила переброску резервов в районе населенного пункта Стельмаховка. Кроме того, огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Стельмаховка, Сеньково", – приводит его слова ТАСС.

Зыбинский также рассказал, что расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожил беспилотник ВСУ "Фурия" в районе населенного пункта Нижняя Дуванка.

Ранее член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов рассказал, что силы ВС РФ сорвали попытку крупного наступления украинских войск в районе города Орехов в Запорожской области. Он заявил, что были поражены около 25 целей, а украинские боевики потеряли более 550 человек убитыми или ранеными.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что для освобождения Марьинки в Донецкой Народной Республике осталось взять под контроль один участок на западе города. Он подчеркнул, что в населенном пункте продолжаются "достаточно ожесточенные бои", а ВСУ продолжают перебрасывать резервы.

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