Пушилин заявил, что до освобождения Марьинки остался один участок в городе

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Для освобождения Марьинки в Донецкой Народной Республике осталось взять под контроль один участок на западе города. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он указал, что в населенном пункте продолжаются "достаточно ожесточенные бои". Вместе с тем Пушилин подчеркнул, что ВСУ продолжают перебрасывать резервы.

Кроме того, отметил врио главы республики, Запад активно подталкивает Киев к контрнаступлению. Пушилин уточнил, что власти ДНР уже замечают детали подготовки к этому событию. Так, ВСУ для этого перебрасывают дополнительные резервы и технику на линию боевого соприкосновения.

Вместе с тем он отметил, что неизвестно, будет ли это "грандиозное контрнаступление" или это лишь пропаганда.

"Конечно же, наше военное руководство страны полностью ситуацией владеет и встраивает меры, которые, возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток со стороны Киева", – сказал врио главы ДНР.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ стали чаще применять западное вооружение в боях на купянском направлении. По его словам, на уровне взводов противника активизировались группы, ведущие огонь с бесшумных минометов.



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