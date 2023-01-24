Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на угледарском направлении – Пушилин

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на угледарском направлении в районе населенного пункта Великая Новоселовка. Об этом в эфире "Соловьев Live" сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что на участках Угледара и Павловки продолжаются артобстрелы.

"Идут постоянные артдуэли, позиционная борьба. Каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали", – отметил он.

По его словам, российские войска с трудом, но продвигаются и на авдеевском направлении. Пушилин назвал это направление одним из сложнейших в настоящее время. При этом он подчеркнул, что у бойцов сохраняется решительный настрой.

"Есть определенные перспективы, чтобы перерезать пути снабжения противника", – заключил врио главы ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что расположенные в Марьинке подразделения Вооруженных сил Украины получили приказ удерживать город, несмотря на значительные потери. По его словам, украинское командование продолжает перебрасывать в город резервы и большое количество боевой техники.

До этого стало известно, что в результате наступательных действий Вооруженных сил России в Запорожской области удалось вскрыть позиции украинских войск. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В понедельник, 23 января, появилась информация о том, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Краснополье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Пушилин заявил, что у ВСУ остался только один путь к Артемовску

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