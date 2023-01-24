ВСУ получили приказ удерживать Марьинку, несмотря на жертвы – Пушилин

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Расположенные в Марьинке подразделения Вооруженных сил Украины получили приказ удерживать город, несмотря на значительные потери, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"На марьинском направлении очень серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что нам гораздо раньше (чем Артемовск. – Прим. ред.) удастся освободить Марьинку. Уже казалось – вот оно, все… Но нет", – сказал он в эфире "Соловьев Live".

По словам Пушилина, украинское командование продолжает перебрасывать в город резервы и большое количество боевой техники. Он отметил, что ВСУ рассчитывают отстоять пригород Донецка за счет большого количества жертв среди своих военнослужащих.

"Какие-то у них приказы достаточно жесткие. Я думаю, там и не без заградотрядов идет выполнение этих приказов. Потому что нелогично упираться, когда все уже понятно. То есть вопрос времени", – заявил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что Киев бросает "в эту топку" большое количество неподготовленных военнослужащих, однако проблем с вооружением у ВСУ в Марьинке пока нет.

Ранее Пушилин заявил, что для Вооруженных сил Украины перерезаны практически все дороги в Артемовск. По его словам, осталась только одна дорога, которая позволяет украинским войскам относительно безопасно попасть в город. Он подчеркнул, что это данные из украинских источников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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