Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В результате наступательных действий Вооруженных сил России в Запорожской области удалось вскрыть позиции украинских войск. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.

"Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны", – уточнил он.

Рогов обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно несут огромные потери как в военной технике, так и человеческие. Он уточнил, что фронтовая линия сдвигается к северу Запорожья благодаря тактическим успехам российских военных, а также точной работе артиллерии и авиации.

Накануне Рогов сообщил, что наступательные действия армии РФ сосредоточились в городах Орехов и Гуляйполе.

В понедельник, 23 января, стало известно о том, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Краснополье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В воскресенье, 22 января, населенный пункт Краснопольевка в ДНР перешел под контроль Вооруженных сил РФ. Отмечалось, что российские войска продолжают наступать по нескольким направлениям.

Также ранее добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ЮВО заняли населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 50 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены две бронированные машины, три пикапа и две гаубицы.

ВСУ выпустили 120 боеприпасов по ДНР за сутки

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!