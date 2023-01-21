Российские войска уничтожают украинскую военную технику на Запорожском направлении

В ходе наступательных действий на Запорожском направлении российские войска уничтожают украинскую военную технику. По данным Минобороны, за сутки здесь подбиты две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная гаубица "Акация".

Управляемыми ракетами экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 бьют по военной технике ВСУ. За один вылет уничтожили танк и легкобронированную технику противника. Кадры боевой работы экипажей публикует Минобороны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.