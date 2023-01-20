РФС и УЕФА обсудят вопрос снятия санкций с российского футбола 24 января

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Представители Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведут встречу по вопросу снятия санкций с российских футбольных команд, передает ТАСС.

"24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам", – заявил собеседник информагентства.

Как уточняется, РФС на заседании будут представлять генеральный секретарь Максим Митрофанов и президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев.

Информацию о предстоящей встрече также подтвердили в Российском футбольном союзе.

В конце декабря 2022 года исполком Российского футбольного союза (РФС) не согласовал переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Была создана рабочая группа по более детальному изучению данного вопроса.

Кроме того, в РФС приняли решение создать совместно с УЕФА рабочую группу с целью проанализировать и выработать дорожную карту по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

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