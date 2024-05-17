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17 мая, 05:31

Транспорт

Запуск серийного производства электромобилей "Атом" планируется в 3-м квартале 2025 года

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Запуск серийного производства российских электромобилей "Атом" на заводе "Москвич" планируется в третьем квартале 2025 года. Об этом заявил гендиректор компании "Кама" Игорь Поваразднюк, передает РИА Новости.

Директор уточнил, что завод будет наращивать производство постепенно, достигая необходимых темпов. Поваразднюк отметил, что многое будет зависеть от предзаказов на автомобили и спроса на 2025 год, поэтому точную цифру выпускаемых автомобилей он пока не назовет.

Ранее стало известно, что в мае 2023 года в Москве в три раза вырос спрос на электрозарядные станции для автомобилей. C момента запуска проекта "Энергия Москвы" в 2022 году пользователи воспользовались городскими зарядными станциями более 155 тысяч раз. Загрузка на быстрых станциях составляет 18%.

Серийное производство российского электромобиля "Атом" начнется в 2025 году

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