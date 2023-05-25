Более 30 электрических "Москвичей" продали в России с начала 2023 года

Фото: телеграм-канал "Москвич 3е Клуб | Чат"

За четыре месяца 2023 года в России продали 35 электрических автомобилей "Москвич 3е". Об этом сообщается на сайте "Автостата" со ссылкой на данные АО "ППК".

Всего в стране с начала года продали 587 новых электромобилей. Помимо "Москвичей", россияне приобрели 379 машин Evolute i-PRO и 173 Evolute i-JOY.

Немецких авто в стране с начала 2023 года продали 834 штуки, китайских – 616, американских – 389. Популярными среди них стали Volkswagen, Voyah, BYD, Zeekr и Tesla.

До этого стало известно, что с начала 2023 года новые автомобили в России приобретали лишь 10% жителей страны. Самый высокий медианный чек за покупку автомобиля оказался в Псковской области (1,59 миллиона рублей). В Москве аналогичный показатель составил 1,57 миллиона рублей.

