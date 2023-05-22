Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Совфеде предложили снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей, у которых степень локализации не менее 600 баллов. С такой инициативой выступил председатель комитета по экономической политике Андрей Кутепов. Об этом пишет ТАСС.

Сенатор уже направил соответствующее письмо заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко.

"В целях создания стимулов к страхованию транспортных средств с одновременным созданием стимулов к приобретению автомобилей российского производства прошу рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее 600 баллов", – написал он в письме.

Сенатор обращает внимание, что только за прошлый год были зафиксированы 1 801 464 нарушения, связанных с тем, что владельцы транспортных средств не исполнили свои обязанности по страхованию гражданской ответственности. При этом в последнее время граждане отмечают рост стоимости ОСАГО.

Кроме того, по мнению Кутепова, автомобилистам, которые владеют машиной отечественного производства, невыгодно оформлять страхование из-за низкой стоимости автомобиля.

Он объяснил, что в настоящее время стоимость ОСАГО зависит от следующих факторов:

возраста и стажа водителя;

наличия или отсутствия в прошлом ДТП по его вине;

количества лиц, допущенных к управлению машиной;

технических характеристик авто;

сезонности использования транспортного средства.

Что касается баллов за локализацию, сейчас их в обязательном порядке учитывают при заключении госконтрактов. Так, чтобы принять участие в тендерах, у транспортного средства должно быть определенное количество баллов. В настоящее время этот минимум составляет 3 200 баллов, в следующем году порог поднимут до 4 500 баллов.

Уровень локализации позволяет определить объем использования местных комплектующих и сырья для конкретного автомобиля.

Ранее зампред Совфеда Николай Журавлев заявил, что использование поддержанных запчастей позволит сделать дешевле страхование автомобилей и ремонт для россиян. Он поддержал идею создать индустрию по восстановлению и ремонту ранее использованных деталей по ОСАГО.

Отмечается, что дилеры и страховщики тоже поддержали инициативу, так как она может помочь уменьшить нехватку комплектующих и замедлить рост цен на рынке, а также снизить стоимость устранения дефектов машин на 20–50%.

