Минфин поддержал увеличение сроков ремонта по ОСАГО до 45 дней

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В Минфине РФ поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней из-за сложностей с поставками комплектующих, сообщает газета "Известия" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Как считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА), такие меры помогут увеличить долю машин, которые ремонтируются по ОСАГО. В 2021 году показатель восстановления по таким полисам составил 8,8%, а в 2022 году снизился до 5,3%, отметили в РСА. В других случаях автовладельцам выдавали денежную компенсацию.

Однако, по словам экспертов, при получении выплат вместо ремонта есть риск, что средств окажется недостаточно для восстановления автомобиля.

В РСА уточнили, что средний срок поставок автомобильных запчастей из Европы составляет четыре-шесть недель, что делает невозможным ремонт по ОСАГО в течение 30 дней.

В то же время специалисты отметили, что 45 дней будет достаточно для восстановления китайских и корейских автомобилей.

Ранее эксперты объяснили, почему автоматические штрафы для автомобилистов без полисов ОСАГО полезны для "добросовестных" водителей. По словам экспертов, они позволят снизить стоимость страховки. Снижение числа водителей без ОСАГО поможет повысить защиту имущественных интересов автовладельцев, пострадавших в ДТП, отметил президент РСА Евгений Уфимцев.