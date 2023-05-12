Россиянам рассказали о пользе автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Автоматические штрафы для автомобилистов без полисов ОСАГО позволят защитить "добросовестных" автовладельцев и снизить цену страховки. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на слова президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

Он отметил, что сегодня по дорогам РФ передвигается около 10% автовладельцев без полисов ОСАГО. При этом эту долю можно значительно сократить, если штрафовать водителей по камерам за отсутствие полиса, добавил глава РСА.

Так, снижение числа водителей без ОСАГО поможет повысить защиту имущественных интересов автовладельцев, пострадавших в ДТП. Помимо этого, если у всех водителей будет полис ОСАГО, то никому не придется платить за тех, у кого нет страховки, подчеркнул Уфимцев.

Согласно данным исследования Финансового университета при правительстве РФ, в среднем автовладелец в России платит 596 рублей за человека без полиса.

Ранее сообщалось, что Российский союз автостраховщиков совместно с МВД подготовил систему, которая будет автоматически вычислять и штрафовать автовладельцев без ОСАГО.

Вместе с тем, по словам главреда журнала "За рулем" Максима Кадакова, несмотря на заявления о корректной работе баз данных РСА и ГИБДД, важно, чтобы все данные при покупке ОСАГО вносились в соответствующие базы корректно и чтобы система правильно искала нужную информацию по номеру автомобиля, когда тот проезжает под камерами.

Срок ремонта машины по ОСАГО предлагают увеличить