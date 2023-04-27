В СФ предложили формировать цену ОСАГО для такси с учетом аварийности штатных водителей

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Комитет Совфеда по экономической политике предложил формировать цену полиса ОСАГО для таксопарков, учитывая показатели аварийности только действующих таксистов. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение было направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

По словам главы комитета Совфеда Андрея Кутепова, на сегодняшний день существуют трудности при оформлении полиса ОСАГО в отношении коммерческого транспорта и такси.

Так, согласно данным АНО "Общественный Совет по развитию такси" 72% таксистов сталкиваются с отказами в страховании. В связи с этим, по словам Кутепова, более половины перевозчиков (53%) досрочно отказывались от легализации такси из-за того, что им не дают возможность страховать ОСАГО.

Ранее сообщалось, что водители такси попросили ввести трехлетний мораторий на предрейсовый и послерейсовый медосмотры, которые станут обязательными с 1 сентября.

С соответствующей просьбой в Минтранс РФ обратилась организация "Объединение самозанятых России", в которой состоят 30 тысяч перевозчиков.

До этого стало известно, что ФСБ разработала проект постановления российского правительства, который позволит службе получать доступ к системам и базам данных агрегаторов такси, а также к геолокации и информации о платежах клиентов.