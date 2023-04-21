"Яндекс" выкупил долю Uber в совместном бизнесе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Яндекс" полностью выкупил долю агрегатора такси Uber в совместном бизнесе, сообщает пресс-служба компании.

Общая сумма сделки составила 702,5 миллиона долларов. Теперь "Яндекс" является единственным владельцем группы компаний "Яндекс Такси", куда входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов.

"Изменения никак не повлияют на работу сервисов для пользователей и партнеров", – отметили в компании.

Ранее подразделение "Яндекса" и автозавод "Москвич" подписали соглашение о поставке 2 тысяч электромобилей для такси и каршеринга. Первые 150 машин модели "Москвич 3" уже передали в таксопарки. По словам генерального директора автозавода Дмитрия Пронина, многие крупные агрегаторы такси и каршеринга обращаются с просьбой предоставить электромобили на тест-драйв.