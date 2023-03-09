Москва окажет поддержку сервисам каршеринга и такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство Москвы предоставит сервисам каршеринга и такси субсидии в размере 450 миллионов рублей на развитие отрасли. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Макcим Ликсутов.

Ликсутов пояснил, что сервисы каршеринга и такси в Москве поддерживают не первый год. За 11 лет компании такси получили субсидии в размере 1,8 миллиарда рублей, что помогло им приобрести более 70 тысяч новых автомобилей. С 2018 года помощь стали получать сервисы каршеринга, что позволило закупить им 39 тысяч новых авто.

"В этом году правительство Москвы выделило на развитие сервисов 450 миллионов рублей. Благодаря такой поддержке москвичей возят современные и надежные автомобили, что повышает безопасность поездок", – приводят слова Ликсутова на портале мэра и правительства столицы.

Поддержка позволяет сделать сервисы комфортными для пассажиров. Сейчас в городе более 62 тысяч автомобилей такси. Среднее время ожидания при этом составляет около четырех минут.

Прием заявок на получение субсидий продлится с 10 по 23 апреля. Ознакомиться с перечнем необходимых документов и подробной информацией можно на Едином транспортном портале в разделе "Бизнес", "Льготы и субсидии".

До этого 450 миллионов рублей на поддержку сервисов каршеринга и такси было выделено в мае. Сергей Собянин подписал распоряжение с целью помочь компаниям в условиях санкций. Предполагалось, что таким образом сервисы смогут выполнить их возросшие финансовые обязательства.



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