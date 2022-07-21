Стоимость парковочных разрешений для операторов каршеринга снизилась вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса в два раза снизилась стоимость парковочных разрешений для операторов каршеринга, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Сергей Собянин поручил принять ряд мер по поддержке каршеринга, чтобы сервис адаптировался к новым условиям, оставался таким же доступным и удобным, как это было всегда. Теперь стоимость парковочных разрешений на год для операторов стала меньше на 50%. Благодаря такой поддержке компании смогут сохранить число автомобилей в Москве на уровне 30 тысяч – это самый большой парк в мире", – приводятся в сообщении слова руководителя Дептранса Максима Ликсутова.
Он уточнил, что в столице в среднем за сутки на автомобилях каршеринга совершается свыше 130 тысяч поездок.
В Дептрансе подчеркнули, что операторы каршеринга получают от города льготы с 2015 года. Так, разрешение на год для них стоило 30 тысяч рублей. Теперь операторы будут платить в два раза меньше.
Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о выделении 450 миллионов рублей на дополнительную поддержку компаний такси и операторов каршеринга. Программа предусматривает увеличение в два раза размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам на приобретение транспорта.
Это позволит компаниям такси и каршеринга выполнить финансовые обязательства перед банками и сохранить рабочие места благодаря увеличению размера субсидии. Уточняется, что в каршеринге работают порядка 10 тысяч человек, в такси – свыше 200 тысяч.
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