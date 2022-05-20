Оформление заявок на получение субсидий для такси и каршеринга стартует 20 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сервисы такси и каршеринга смогут оформить заявки на получение субсидий с 20 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"До 3 июля включительно заявку на возмещение затрат по договорам кредита и лизинга на приобретение новых автомобилей такси и каршеринга могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются перевозками в Москве или предоставляют услугу каршеринга", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В парке такси Москвы и Московской области насчитывается 155 тысяч автомобилей, из них 60% находятся в лизинге. При этом в каршеринге таких автомобилей порядка 30 тысяч, большинство из которых в лизинге.

Отмечается, что компании такси и каршеринга смогут выполнить финансовые обязательства перед банками и сохранить рабочие места благодаря увеличению размера субсидии. Уточняется, что в каршеринге работают порядка 10 тысяч человек, в такси – свыше 200 тысяч.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил о семи пакетах федеральных мер поддержки, содержащих более 270 мероприятий. При этом в столице было принято более 70 системных, регуляторных и финансовых мер.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, увеличивающее в два раза размер субсидий на покупку автомобилей такси и каршеринга. Данное решение является частью пакета мер по стабилизации экономики столицы в условиях санкционного давления и будет действовать до конца 2022 года.

Также мэр города подписал постановление, увеличивающее срок действия льготных парковочных разрешений для автомобиля каршеринга до четырех лет. Кроме того, до двух лет увеличен возраст автомобилей каршеринга, допустимый для оформления парковочных разрешений.

