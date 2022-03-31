09:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правительство Москвы увеличит в два раза размер субсидий на покупку автомобилей такси и каршеринга. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
"Решение об увеличении субсидий будет действовать в течение 2022 года", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
На сегодняшний день парк такси столичного региона насчитывает 155 тысяч автомобилей (60 тысяч – Москва, 95 тысяч – Подмосковье), 60% из которых находятся в лизинге.
Около 30 тысяч автомобилей находятся в парке каршеринга, все они приобретены по договорам лизинга.
В пресс-службе уточнили, что в феврале и марте текущего года из-за повышения ключевой ставки ЦБ произошло увеличение лизинговых платежей для таксомоторных компаний и операторов каршеринга.
"В этих условиях увеличение субсидий позволит таксомоторным компаниям и операторам каршеринга выполнить свои финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями и тем самым сохранить парк машин и доступность услуг для потребителей", – говорится в сообщении.
Данное решение является частью пакета мер по стабилизации экономики столицы в условиях санкционного давления.
Ранее мэр подписал постановление, увеличивающее срок действия льготных парковочных разрешений для автомобиля каршеринга до четырех лет.
Кроме того, до двух лет увеличен возраст автомобилей каршеринга, допустимый для оформления парковочных разрешений. Решение вступит в силу 18 апреля 2022 года. Также до 1 января 2023 года отложили интеграцию мобильных приложений операторов с городским приложением MAAS "Московский транспорт".
Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга
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