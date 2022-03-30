Собянин и Белоусов провели совещание группы Госсовета по экономическим вопросам

14:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин и первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов провели селекторное совещание рабочей группы Госсовета по вопросам экономики и противодействия распространения COVID-19. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Собянин рассказал членам группы о принятых решениях для повышения устойчивости экономики и социальной сферы российских регионов. В числе мер – реструктуризация кредитов с плавающими ставками, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, развитие льготной ипотеки.
"Кроме того, на совещании обсуждались дополнительные предложения регионов по поддержке топливно-энергетического комплекса, строительной отрасли, транспорта, промышленности и сельского хозяйства в условиях санкционного давления", – говорится в сообщении.
Ранее правительство Москвы выделило 200 миллионов рублей для грантов на тестирование инновационной продукции на объектах городской инфраструктуры. Средства выделены Агентству инноваций Москвы.
Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года и позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных условиях или максимально приближенных к ним.
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