Собянин выделил 200 млн рублей на пилотные тестирования инновационной продукции

11:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство Москвы выделило 200 миллионов рублей для грантов на тестирование инновационной продукции на объектах городской инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Уточняется, что средства выделены Агентству инноваций Москвы.
В пресс-службе отметили, что программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года и позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или максимально приближенным к реальным условиях.
Так, разработчики могут устранить выявленные проблемы и оценить рыночный потенциал своего продукта. Уточняется, что возможности для тестирования предоставляют 24 организации здравоохранения и соцобслуживания, 12 культурно-досуговых и четыре образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ и транспорта, а также другие организации.
Размер грантов составит до двух миллионов рублей на каждое тестирование. На грант могут рассчитывать технологические компании или стартапы, разрабатывающие либо выпускающие новые продукты, технологии или программное обеспечение, отметили в пресс-службе.
Средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию и другие нужды.
Получить детальную информацию и подать заявку на пилотное тестирование можно на сайте Московского инновационного кластера до 11 апреля.
Также мэр подписал постановление о выделении семи миллиардов рублей на льготные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Отмечается, что в рамках этих программ предприятия малого и среднего бизнеса получат более восьми тысяч кредитов на льготных условиях. Их общая сумма составит порядка 90 миллиардов рублей. Бизнес сможет получить несколько мер поддержки.
Ранее Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.
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