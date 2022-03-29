Заявки на льготные кредиты для технологического бизнеса начнут принимать в Москве в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Совместная программа льготного кредитования правительства Москвы и корпорации МСП начнет работу 11 апреля. Заявки на займы по сниженным ставкам смогут подать технологические компании, работающие над значимыми для столицы проектами, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, программа будет действовать до конца текущего года.
"За счет субсидий Москва компенсирует предпринимателям часть ставки по кредиту. Для среднего бизнеса она составит 5,5%, для малого и микробизнеса – 7%. Город также будет проводить предварительный отбор и экспертизу проектов", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что корпорация МСП сможет покрыть за счет "зонтичного" поручительства до 50% суммы кредита при недостатке залога для получения финансирования. Поручительство можно будет оформить при обращении за кредитом. Сумма займа не должна превышать 300 миллионов рублей.
В свою очередь, гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что правительство города и бизнес обозначают приоритетные отрасли поддержки, а корпорация МСП своим капиталом и программами их поддерживает и усиливает.
"Это синергия двух бюджетов. В текущих условиях очень важна синхронизация региональных и федеральных мер поддержки для того, чтобы поддержать бизнес, создать необходимые условия для его развития, а также сохранить рабочие места", – подчеркнул Исаевич.
По его словам, в программе не могут участвовать организации, связанные с крупным бизнесом, застройщики и представители подакцизных сфер.
Ранее Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП. Речь идет о простом льготном кредитовании со ставкой 15% годовых, льготном кредитовании на инвестиционные цели и льготном факторинге.
Страница о мерах поддержки экономики Москвы появилась на mos.ru
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: