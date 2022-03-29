Заявки на льготные кредиты для технологического бизнеса начнут принимать в Москве в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совместная программа льготного кредитования правительства Москвы и корпорации МСП начнет работу 11 апреля. Заявки на займы по сниженным ставкам смогут подать технологические компании, работающие над значимыми для столицы проектами, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, программа будет действовать до конца текущего года.

"За счет субсидий Москва компенсирует предпринимателям часть ставки по кредиту. Для среднего бизнеса она составит 5,5%, для малого и микробизнеса – 7%. Город также будет проводить предварительный отбор и экспертизу проектов", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что корпорация МСП сможет покрыть за счет "зонтичного" поручительства до 50% суммы кредита при недостатке залога для получения финансирования. Поручительство можно будет оформить при обращении за кредитом. Сумма займа не должна превышать 300 миллионов рублей.

В свою очередь, гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что правительство города и бизнес обозначают приоритетные отрасли поддержки, а корпорация МСП своим капиталом и программами их поддерживает и усиливает.

"Это синергия двух бюджетов. В текущих условиях очень важна синхронизация региональных и федеральных мер поддержки для того, чтобы поддержать бизнес, создать необходимые условия для его развития, а также сохранить рабочие места", – подчеркнул Исаевич.

По его словам, в программе не могут участвовать организации, связанные с крупным бизнесом, застройщики и представители подакцизных сфер.

Ранее Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП. Речь идет о простом льготном кредитовании со ставкой 15% годовых, льготном кредитовании на инвестиционные цели и льготном факторинге.

