ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Федеральная налоговая служба сократила срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов до 15 дней, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Нововведение касается социальных и имущественных вычетов.
До сих пор на проверки по социальным вычетам давалось три месяца, а еще месяц – на перечисление возврата. По имущественным вычетам с мая 2021 года на проверку отводился месяц и еще 15 дней – на зачисление средств.
Руководство ФНС уже разослало в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости быстрее закрывать камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ. Издание пишет, что мера должна ускорить возвраты налогов, что актуально в условиях санкций.
В пресс-службе ФНС информацию подтвердили. Там отметили, что проверки действительно будут проводиться в более короткие сроки. При этом будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов.
По итогам 2020 года вычетами воспользовались 2,6 миллиона человек. Они получили социальные вычеты разных типов на общую сумму 139 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, где есть лицензия на осуществление медицинской деятельности. Эксперт рассказал, что вычет можно получить и с покупок в аптеках. Однако эта льгота распространяется только на рецептурные препараты.
Для получения вычета за 2021 год есть три года для подачи заявления. Для этого нужно получить специальную справку в медорганизации и документ об оплате медицинских услуг. Гражданину также необходимо получить специальную справку.
Предел вычета по дорогостоящему лечению по отдельно утвержденному правительством списку доходит до 2 миллионов рублей.
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