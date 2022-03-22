Госдума приняла закон об антикризисных мерах налоговой поддержки

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Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики. В первом чтении документ приняли 11 марта.

Закон предусматривает отказ от применения в 2022 и 2023 годах нормы о повышенном размере для организаций пени с 31 дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога в размере 1/150 ставки рефинансирования. Будет применяться 1/300 ставки рефинансирования.

По НДС на пять лет установят ставку 0% в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах. Такая же ставка устанавливается и для услуг по предоставлению в аренду объекта туристской индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Ставка будет применяться в течение 20 налоговых периодов с момента ввода в эксплуатацию таких объектов.

Закон освобождает от НДФЛ доходы, полученные в 2021 и 2022 годах по вкладам в банках, в виде ценных бумаг российских организаций и государственных ценных бумаг, полученных в 2022 году от иностранной организации.

Для IT-компаний на 2022–2024 годы установят ставку налога на прибыль организаций в размере 0%. Что касается транспортного налога, то с 2022 года будет применяться повышающий коэффициент только для транспортных средств стоимостью от 10 миллионов рублей.

Для организаций при уплате налога на имущество налоговая база будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года. Предусмотрено право налогоплательщиков по налогу на прибыль организаций перейти в течение 2022 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

Принятый закон освобождает от НДФЛ полученные в 2021–2023 годах доходы в виде материальной выгоды. Также закон снимает ограничение по размеру подарков ветеранам ВОВ и иным лицам. Сейчас такое ограничение составляет 10 тысяч рублей.

Закон продлевает полномочия субъектов РФ устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных как индивидуальные предприниматели и в течение двух лет со дня регистрации перешедших на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения, налоговые каникулы в виде налоговой ставки в размере 0% НДС. Эта ставка будет действовать до 31 декабря 2024 года.

С учетом увеличения ключевой ставки Центробанка и волатильности процентных ставок на рынке долгового капитала будут расширены интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам не только за 2020 и 2021 годы, но и на 2022 и 2023 годы.

Иностранным государствам дают право предоставлять в налоговые органы сведения об участниках иностранной организации по итогам 2021 года не до 28 марта 2022 года, а до 31 декабря 2022 года.

До 120 миллионов рублей увеличится порог признания контролируемыми сделок между взаимозависимыми лицами. Не будут признаваться контролируемыми сделки между взаимозависимыми лицами, по которым одна из сторон применяет налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, и доходы по которым признаются с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца 2022 года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

