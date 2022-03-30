Собянин выделил 7 млрд рублей на реализацию программ поддержки субъектов МСП

10:53 (обновлено 30.03.2022 12:58)
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Сергей Собянин подписал постановление о выделении семи миллиардов рублей на льготные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в рамках этих программ предприятия малого и среднего бизнеса получат более восьми тысяч кредитов на льготных условиях. Их общая сумма составит порядка 90 миллиардов рублей.
В материале говорится, что бизнес сможет получить несколько мер поддержки. Первая – городская программа льготного кредитования (массовый сегмент). Ожидается, что она будет востребована организациями малого и среднего бизнеса, работающими в сегменте массового спроса на инвестиционные цели. Вторая – программа льготного кредитования на инвестиционные цели, реализуемая совместно с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".
Максимальный размер кредита составит до 300 миллионов рублей. Ставка для конечного заемщика будет 7% для малых и 5,5% – для средних предприятий. Это более чем в три раза ниже текущих рыночных ставок.
В пресс-службе добавили, что решение о реализации программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса было выработано по итогам состоявшихся встреч мэра Москвы с представителями бизнес-сообщества столицы и является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.
Ранее Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.
Речь идет о простом льготном кредитовании со ставкой 15% годовых, льготном кредитовании на инвестиционные цели и льготном факторинге.
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