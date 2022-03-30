Собянин выделил 7 млрд рублей на реализацию программ поддержки субъектов МСП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Сергей Собянин подписал постановление о выделении семи миллиардов рублей на льготные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в рамках этих программ предприятия малого и среднего бизнеса получат более восьми тысяч кредитов на льготных условиях. Их общая сумма составит порядка 90 миллиардов рублей.

В материале говорится, что бизнес сможет получить несколько мер поддержки. Первая – городская программа льготного кредитования (массовый сегмент). Ожидается, что она будет востребована организациями малого и среднего бизнеса, работающими в сегменте массового спроса на инвестиционные цели. Вторая – программа льготного кредитования на инвестиционные цели, реализуемая совместно с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".

Максимальный размер кредита составит до 300 миллионов рублей. Ставка для конечного заемщика будет 7% для малых и 5,5% – для средних предприятий. Это более чем в три раза ниже текущих рыночных ставок.

В пресс-службе добавили, что решение о реализации программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса было выработано по итогам состоявшихся встреч мэра Москвы с представителями бизнес-сообщества столицы и является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.

Ранее Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.

Речь идет о простом льготном кредитовании со ставкой 15% годовых, льготном кредитовании на инвестиционные цели и льготном факторинге.