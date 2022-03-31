Собянин увеличил срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление, увеличивающее срок действия льготных парковочных разрешений для автомобиля каршеринга до четырех лет. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, до двух лет увеличен возраст автомобилей каршеринга, допустимый для оформления парковочных разрешений. Решение вступит в силу 18 апреля 2022 года. Также до 1 января 2023 года отложили интеграцию мобильных приложений операторов с городским приложением MAAS "Московский транспорт".

"В условиях роста рыночных цен на легковые автомобили и ограниченного предложения новых моделей операторы каршеринга не имеют достаточных финансовых ресурсов и возможностей для обновления парка машин в ранее планировавшихся объемах. При этом в распоряжении операторов имеется 13 000 автомобилей, находящихся в хорошем техническом состоянии, которые пришлось бы вывести с рынка в связи с истечением трехлетнего срока использования", – говорится в сообщении.

Решение об оказании поддержки операторам каршеринга является частью мер поддержки столичной экономики.

Ранее Собянин ввел новые меры поддержки столичных предприятий общественного питания в условиях санкций. Участниками эксперимента по облегчению налоговой нагрузки стали уже около трети всех столичных предприятий сферы общепита. По оценке ФНС, к III кварталу 2022 года по новой системе будут работать большинство организаций отрасли.

