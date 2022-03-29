Собянин объявил о новых мерах поддержки сферы общественного питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин ввел новые меры поддержки столичных предприятий общественного питания в условиях санкций.

"На прошлой встрече с вами обсуждали проблемы НДС. Принят был федеральных закон – и для небольших предприятий, средних предприятий обнуление НДС принято, приняты другие ставки по социальным фондам, по медицинскому фонду. Это серьезное налоговое облегчение", – сказал мэр на встрече с руководителями предприятий общественного питания Москвы.

По словам Собянина, участниками эксперимента по облегчению налоговой нагрузки стали уже около трети всех столичных предприятий сферы общепита. По оценке ФНС, к III кварталу 2022 года по новой системе будут работать большинство организаций отрасли.

"Что это значит? Во-первых, это обеление, легализация бизнеса, обеление всех цепочек поставок. Мы видим рост заработной платы в тех предприятиях, которые подключились. Я не думаю, что это фактический рост, но по крайней мере легализация заработной платы, что тоже очень важно и для работников", – заявил Собянин.

Мэр напомнил, что в столице также продолжают работать четыре пакета мер поддержки, принятых на федеральном уровне, а также пакет льгот, который был принят правительством Москвы. В частности, они заключаются в отсрочке арендных платежей и неповышении арендных ставок. Собянин отметил, что эти программы будут докапитализированы.

"Для крупных предприятий общепита несколько другие проблемы. Они не входят в малый и средний бизнес, не пользуются льготами по НДС, такое промежуточное звено составляют, но тем не менее это серьезные системные предприятия, и нам, конечно, надо подумать, как их поддержать", – уточнил он.

По словам Собянина, столичный ресторанный бизнес сумел преодолеть период коронавируса без серьезных потерь.

"Надеюсь, готовы к сложностям, с которыми мы сегодня сталкиваемся", – заключил градоначальник.

Как отметил присутствовавший на мероприятии замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, меры поддержки малых предприятий сферы общепита следует распространить и на более крупные организации.

"В нынешней непростой ситуации отмену НДС и снижение страховых взносов до 15% необходимо распространить и на более крупные предприятия общественного питания, например, объем выручки которых составляет от 2 до 15 миллиардов рублей <...> и более 70% выручки, которые формируют за счет услуг от общепита", – заявил он.

Евтухов подчеркнул, что ресторанному бизнесу также следует предоставить 12-месячную отсрочку по уплате НДС, налога на имущество и страховых взносов. Кроме того, замминистра сообщил о планах введения выдачи 100% поручительства для банков, предоставляющих кредиты крупным предприятиям, которые предлагается включить в перечень системообразующих.

Глава российской Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, в свою очередь, выступил с предложением продлить эксперимент с парклетами и разрешить работу летних веранд ресторанов в зимний период.

"Я хочу попросить решить вопросы, связанные с летними площадками. <...> Если есть возможность не убирать на зиму с частных территорий летние веранды. На маленьких улицах, во дворах, по согласованию – то же самое, не убирать", – отметил он.

В мэрии уточнили, что столичные предприятия, оборот которых составляет до 2 миллиардов рублей в год и более 70% выручки которых формируется от услуг общепита, могут воспользоваться правом освобождения от уплаты НДС. Также они могут воспользоваться программой льготного кредитования по ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, который предоставляется на срок 12 месяцев с размером до 50 миллионов рублей.

Помимо этого, для предприятий общепита предусмотрены гранты на открытие новых точек быстрого питания, мораторий на повышение ставок арендной платы за участки и объекты, находящиеся в городской собственности, отсрочки применения пени и штрафов, запрет на блокировку счетов, мораторий на проверки и отсрочка по уплате арендных платежей за II квартал 2022 года.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.

