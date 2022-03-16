Собянин ввел новые меры поддержки для отечественных сетей быстрого питания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве.

Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.

Московские предприниматели смогут подать заявку на предоставление гранта с 28 марта по 30 июня. Городские власти полагают, что данная мера поддержки позволит российским сетям общественного питания заменить закрывающиеся точки зарубежных компаний в самые короткие сроки.

"Решение о выделении грантов на развитие сетей быстрого питания – часть пакета дополнительных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления", – отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы выделят 500 миллионов рублей на льготное кредитование для создания сети питания после приостановки работы ресторанов McDonald’s. Собянин напомнил, что работа сети ресторанов McDonald’s остановлена на два месяца.