Самозанятые в РФ смогут работать таксистами по договору с агрегаторами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о регулировании работы такси, согласно которому самозанятые смогут работать таксистами при условии заключения договора с агрегаторами. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

"Физическое лицо вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси при условии заключения <...> договора со службой заказа <...>, которая осуществляет свою деятельность с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет", – говорится в тексте.

Отмечается, что такой порядок позволит контролировать деятельность таксистов посредством информации, передаваемой агрегаторами в единый реестр перевозчиков.

Ранее Минтранс РФ подготовил новую версию законопроекта о такси, который может обязать агрегаторы и таксопарки предоставлять ФСБ доступ к своим информационным системам. Речь идет о данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

В настоящий момент в законодательстве не урегулированы вопросы оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

