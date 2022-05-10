Минцифры РФ и МВД готовят соглашение о настройке онлайн-базы по проверке прав таксистов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минцифры РФ и министерство внутренних дел ведут работу по заключению соглашения о настройке и адаптации онлайн-базы, которая позволит агрегаторам такси и каршеринга проверить наличие прав у водителей в режиме реального времени, передает ТАСС.
Речь идет о витринах данных ГИБДД. В пресс-центре МВД уточнили, что разработка соответствующих видов сведений начнется после заключения данного соглашения.
В июле этого года министерство внутренних дел России объявило о переносе запуска онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга. Тогда сообщалось, что платформа заработает не ранее 2022 года, а помимо витрины данных ГИБДД будет также использоваться Единый портал государственных и муниципальных услуг.
До этого глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников сообщал, что в России может быть проработана общая база таксистов. Это позволит отслеживать, лишен ли тот или иной водитель прав, сколько раз привлекался за нарушение ПДД и прочее.
В августе прошлого года в Московском регионе запустили систему мониторинга такси КИС "АРТ". Она отслеживает соблюдение требований, которые уже прописаны в законе о такси и действуют на территории Москвы и Московской области.
Также система отслеживает время, которое водитель провел за рулем. По закону он может работать 40 часов в неделю чистого рабочего времени, без остановок на ремонт и перерывы на отдых. Норму рабочих часов в сутки каждый устанавливает сам, но не более 12 часов подряд. Кроме того, система будет считывать стаж вождения – он должен быть не меньше трех лет.
Минтранс РФ предложил обязать агрегаторов такси передавать данные в ФСБ
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