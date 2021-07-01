Платформа с общей базой таксистов может появиться в РФ к концу года

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Глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что уже к концу текущего года в России может быть проработана общая база таксистов.

"В первую очередь все таксомоторные перевозки начинаются с того, что транспортное средство должно быть технически исправно. Организация таких перевозок лежит на органах исполнительной власти, и мы прорабатываем вопросы электронной цифровой платформы, чтобы можно было увидеть водителя самого, какой это водитель", – отметил он.

По словам Черникова, после проработки системы можно будет отслеживать, лишен ли тот или иной водитель прав, сколько раз привлекался за нарушение ПДД и так далее.

Ранее сообщалось, что в столице и Московской области завершился первый этап тестирования системы цифрового профиля водителя такси. Ожидается, что в полном объеме система заработает в столичном регионе в августе текущего года.