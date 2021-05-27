Систему цифрового профиля водителя такси запустят в столичном регионе в августе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице и Московской области завершился первый этап тестирования системы цифрового профиля водителя такси. Ожидается, что в полном объеме система заработает в столичном регионе в августе текущего года, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
"Водители такси начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы. Сейчас мы завершили первый этап тестирования – система готова к запуску", – говорится в сообщении.
Цифровой профиль является электронным портретом водителя. В нем будет содержаться информация о наличии у таксиста действующих прав и разрешения на перевозку пассажиров, информация о штрафах, наличии судимостей, количестве отработанных часов.
"Пассажиры, садясь в такси, должны быть уверены, что едут с профессиональным водителем, который соблюдает все правила и нормы. Также мы обеспокоены большим количеством переработок у водителей в надежде заработать больше", – добавили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД в ходе рейда проверили, есть ли у водителей столичных таксопарков права, техосмотр и аптечка. Оказалось, что на линию выходит немало нарушителей, из-за чего для пассажиров каждая поездка похожа на лотерею.
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