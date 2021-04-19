МВД вернут контроль над дорожными знаками – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Власти всех уровней хотят обязать согласовывать проекты организации дорожного движения с МВД-ГИБДД. Речь идет об установке знаков, разметки, светофоров и камер. Соответствующий законопроект одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности, пишет газета "Коммерсант".
Из полномочий ведомства эту процедуру убрали в 2013 году, однако, как считают специалисты, ее отсутствие создает угрозу жизни граждан.
Первый замминистра МВД Александр Горовой отмечал, что значительная часть нарушений в области безопасности допускается на стадии разработки ПОДД. Это служит созданию рисков причинения вреда жизни и здоровью людей.
ПОДД не надо согласовывать в двух случаях: при проведении восстановительных работ после ЧП или аварий, когда движение ограничивается на срок не более двух суток, а также при проведении массовых мероприятий на дорогах продолжительностью не более суток. Имеются в виду шествия, велопробеги и концерты.
Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля вступили новые правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами. Главное изменение заключается в том, что кандидаты на получение прав больше не демонстрируют водительские навыки на закрытых площадках.
Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Готовность будущих водителей проверяют исключительно в условиях реального дорожного движения.
Экзамен сразу завершится, если кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать телефон во время движения. По-прежнему права смогут получить лишь набравшие менее пяти штрафных баллов.
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