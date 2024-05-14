Блинкен: граждане Украины сами решат, когда проводить выборы

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Выборы президента Украины состоятся тогда, когда жители страны решат, что наступили подходящие условия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все украинцы смогут использовать свое право голосовать", – сказал Блинкен во время встречи со студентами политехнического института в Киеве.

Он также добавил, что Вашингтон продолжает работу с Киевом для укрепления выборной инфраструктуры.

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта, тогда инаугурация была бы в мае. Мероприятие отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Как заявлял Владимир Зеленский, выборы сейчас "не ко времени". Выборы депутатов Верховной рады, которые должны были состоятся в 2023 году, также перенесли на неопределенный срок.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.

До этого Блинкен заверил Зеленского, что одобренный Вашингтоном новый пакет вооружений, количество которых должно изменить ситуацию, уже прибывает на Украину.

Однако госсекретарь Штатов заявил, что США хотят, чтобы со временем Украина стала самостоятельной в экономическом, военном и демократическом отношениях.