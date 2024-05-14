Гутерриш направил Путину письмо в связи с инаугурацией

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Об этом рассказал заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

"Да, мы это сделали", – приводит его слова ТАСС.

Хак не стал раскрывать подробностей относительно содержания письма.

До этого сообщалось, что президент Швейцарии Виола Амхерд вскоре после переизбрания Владимира Путина на пост президента России, отправляла ему письмо, где в том числе выразила соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".

Инаугурация Владимира Путина прошла в Кремле. На мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек. Переизбранный на новый срок Путин пятый раз стал главой государства, теперь ему предстоит занимать этот пост следующие 6 лет – до 2030 года.

