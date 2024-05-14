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Чтобы остановить "бессмысленную мясорубку", в которую украинцев бросает Киев, необходимо отправить президента Украины Владимира Зеленского и его клику на "свалку истории". Такое заявление сделал на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

По его словам, обычные жители Украины все отчетливее начинают понимать, что их интереса в этом конфликте, который США и их сателлиты готовили в стране как минимум с 2014 года, попросту нет. Небензя отмечает, что украинцев против их воли бросают в бессмысленную мясорубку.

"Остановить ее можно лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают – на свалку истории. Как раз этим мы сейчас и занимаемся", – приводит его слова РИА Новости.

Он также заявил, что с вступлением в силу нового закона о мобилизации на Украине, мужчины призывного возраста становятся фактически бесправными. При этом, по его словам, уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов.

В апреле 2024-го Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. По закону военнообязанные должны прийти в военкоматы для уточнения личных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Новый законопроект обязывает в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата.

В свою очередь, граждане Украины, уехавшие в западные страны, заявили, что не хотят возвращаться воевать в рядах украинской армии.