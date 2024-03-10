Илона Маска возмутили методы мобилизации на Украине

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Американский предприниматель Илон Маск выразил возмущение по поводу жестоких методов мобилизации мужчин на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

"Столько людей погибло за последний год впустую. Сколько еще должно умереть", – говорится в его публикации.

Так Маск отреагировал на видеоролик одного из пользователей, на кадрах которого видно, как на украинской границе останавливают автобус с мужчинами, которые хотели избежать мобилизации. Их выводят из транспорта и заставляют лечь на землю.

Ранее стало известно, что законопроект, разрешающий на Украине мобилизацию осужденных, могут внести на рассмотрение парламента на следующей неделе.

Как отметил министр юстиции страны Денис Малюська, тысячи украинских осужденных и отбывающих наказание хотят вступить в ряды ВСУ. Однако мобилизации не будут подлежать те, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления, уточнил он.



ВСУ попросили расширить мобилизацию на Украине