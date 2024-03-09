Законопроект о мобилизации осужденных на Украине могут внести в Раду на следующей неделе

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Законопроект, разрешающий на Украине мобилизацию осужденных, могут внести на рассмотрение парламент уже на следующей неделе. Принят закон может быть до конца весны. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает ТАСС.

Как отметил министр, тысячи украинских осужденных и отбывающих наказание хотят идти в ВСУ. При этом он отметил, что от мобилизации могут быть исключены те, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления, связанные с исполнением военной обязанности. Также до службы не будут допускать тех, кто совершал преступления против государственности.

При этом Малюська признал, что далеко не все украинские командиры хотят видеть у себя в подразделениях осужденных. Он также не исключил, что для мобилизованных заключенных могут быть созданы отдельные отряды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных.

До этого Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации в стране. Законопроект ужесточает правила мобилизации. Он предполагает возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до блокировки банковских счетов и запрета на управление транспортом, введение электронных повесток.