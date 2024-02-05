Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

Фото: AP Photo/Alessandro della Valle

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране мобилизации и военного положения. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Однако там нет уточнений, на какой срок продлеваются мобилизация и военное положение, поскольку текст и пояснительная записка к проектам законов в данный момент на сайте Рады отсутствуют.

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк указал в своем телеграм-канале, что продлить режимы могут на 90 дней, то есть до 13 мая текущего года.

"Продлить действие мобилизации и военного положения предлагается с 14 февраля еще на 90 суток", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Раду внесли законопроект о мобилизации на Украине, согласно которому введут электронные повестки. Судя по информации из документа, повестка о вызове в военкомат может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Электронная повестка считается врученной со дня получения военкоматом сообщения о ее доставке.

Отмечается, что процедура вручения бумажных повесток осталась прежней – под подпись.

Украинец накричал на сотрудников военкомата в центре Полтавы