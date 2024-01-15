Глава Николаевской области Украины заявил, что уклонисты не должны "жить полной жизнью"

Фото: 123RF/zabelin

Уклонисты от мобилизации на Украине не имеют права жить полноценной жизнью. С таким заявлением выступил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Таким образом он прокомментировал "охоту на уклоняющихся" от мобилизации сотрудниками военкоматов в Николаевской области.

"Если ты уклоняющийся – ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что для уклонения от службы бывают разные обстоятельства, когда человек не хочет или просто боится. Однако, считает Ким, уклонист должен иметь ограничения, ведь он не выполняет то, что делают другие.

Ранее командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что украинские войска испытывают критическую ситуацию с личным составом. По его словам, в основном в качестве пополнения прибывают мужчины "очень старшего возраста и с кучей проблем, которые возникают в таком возрасте".

До этого стало известно, что Минобороны Украины подготовило обновленную редакцию законопроекта о мобилизации, который кабмин страны до этого отозвал из парламента.



Украинские военные сдаются в плен после приказов удерживать позиции без снарядов