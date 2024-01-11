Минобороны Украины обновило редакцию законопроекта о мобилизации

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Минобороны Украины подготовило обновленную редакцию законопроекта о мобилизации, который ранее кабмин страны отозвал из парламента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинского министра обороны Рустема Умерова.

"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке", – отметил он.

Умеров также заявил о готовности вынести проект закона на согласование украинского кабмина.

11 января глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что законопроект о мобилизации был отозван с рассмотрения Верховной радой и возвращен на доработку.

Агентство со ссылкой на "Украинскую правду" сообщило, что правительство Украины в ходе внепланового собрания отзовет свою инициативу на правах разработчика. Один из собеседников издания рассказал, что после правок кабмин планирует внести повторно на рассмотрение Рады новый вариант проекта.

Ранее зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев рассказал, что изменения в мобилизации на Украине коснутся в том числе мужчин, покинувших территорию государства. Он отметил, что по этой категории украинцев "пока больше вопросов, чем ответов".

С просьбой призвать в армию еще 450–500 тысяч человек к президенту Украины Владимиру Зеленскому ранее обратился Генштаб ВСУ. По словам украинского лидера, он отклонил данное предложение из-за непонимания ситуации с ротациями и отпусками для военных.

После этого министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что не знает, где можно взять деньги на мобилизацию 500 тысяч человек. Увеличить бюджет на эти цели искусственным путем не получится, поскольку средств просто нет, подчеркнул он.

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